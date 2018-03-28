Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya STI Üniversitesinde yapılan bir araştırmada bazı insanların ellerine bakılarak, o kişinin kim olduğuna ve hayatına dair bilgilere ulaşıldığı iddia edildi. ”X Palm Mystery and Spirit Science Formula” adı altında yapılan araştırmada insanların avuç içlerinde yer alan X işaretinin gizemi keşfedildi.

Avuç içlerinde ”X” işaretleri olan kişilerin, daha dikkat çekici bir hayat yaşadıkları iddia edildi. Bu işarete sahip olan kişilerin hayatlarında büyük başarılar sağladığı, sıra dışı insanlar olduğu belirtildi. Yapılan açıklamalarda tarifin Büyük İskender’in hayatta olduğu zamandan günümüze kadar geldiği açıklandı.