Damla Peker ANKARA

Genel Kurul’da milletvekillerine Down sendromu ile ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Down sendromunun bir hastalık değil mental bir problem olduğunu söyledi. Down sendromlu bebeklerin fiziksel ve zihinsel gelişiminin yaşıtlarına göre daha geride olduğunu ancak bu çocukların uygun eğitim programlarıyla toplum hayatına uyum sağlayabildiğine dikkat çeken Demircan “Down sendromlu bebeklerin ve ailesinin erken tanı, tedavi, eğitim, rehabilitasyon ve bakım hizmetlerinden yararlanması, yaşanan problemlerin giderilmesi amacıyla 0-18 yaş tüm çocukların özel ihtiyaçlarını farklı bir şekilde değerlendirilebilecek bir sistemin oluşturulması gereklidir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın iş birliğiyle, özel ihtiyaç duyan çocuklar için ayrı bir yönetmelik, ihtiyaç raporu yönetmeliği hazırlandı ve imzaya sunuldu” dedi.