Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Hemoroid hastalarının utandıkları ya da korktukları için genellikle muayene olmaktan kaçtıklarını söyleyen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji AD Girişimsel Radyoloji BD Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Küçükay “Bu yüzden geç teşhis ediliyor ve zamanında tedavi edilmeyen hemoroidler ilerleyip dayanılmaz ağrılara, şişliklere, kanamalara, kansızlık ve hâlsizliğe yol açıyor” dedi. Girişimsel Radyoloji Kongresi’nin basın toplantısında, hemoroid tedavisinde basit ve kalıcı gelişmeler yaşandığına işaret eden Prof. Dr. Küçükay, “Özellikle, genişlemeye yol açan basur damarlarının atardamar yolundan girilerek tıkanması işlemi oldukça yeni, etkili, güvenli ve ameliyat gerekmeyen tedavidir. Kasıktaki atardamardan girilerek basur damarlarını oluşturan ve besleyen atardamara tıkayıcı bir madde verilir. Bu da zaman içinde genişlemiş basur damarlarında sönmeye neden olur. İşlem süresi yaklaşık 20 dakikadır ve ağrısız acısız bir işlemdir. Hasta işlemden sonra aynı gün taburcu edilebilir” dedi.