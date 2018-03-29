Özellikle halk arasında ‘beyin felci’ olarak bilinen ‘Serebral Palsi’ tedavisinde botoksun başarılı sonuçlar verdiğini ifade eden Dr. Bülent Diri “Ameliyathane şartlarında spastik kaslar botoks ilacı enjekte edilerek kaslardaki aşırı kasılma giderilir. Böylece çocuğun bozulmuş olan hareketi düzelir. Örneğin parmak ucuna basarak yürüyen bir çocuğun, bacak arkasındaki kaslara botoks yapılarak, çocuğun topuklarının yere temas etmesi ve bu şekilde yürümesi sağlanabilir” diye konuştu.
Çocuklarda beyin felcine botoks tedavisi
29.03.2018 - 07:43 | Son Güncelleme: 29.03.2018 - 07:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyin felci yüzünden yürüme ve hareket zorluğu yaşayan 4-7 yaş arasındaki çocukların 3-6 aylık periyodlarla yapılan botoks tedavisiyle, desteksiz yürüyebildiği belirtildi.
Etiketler : beyin felci,çocuk,
553122 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/553122.aspx
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