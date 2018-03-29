Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle halk arasında ‘beyin felci’ olarak bilinen ‘Serebral Palsi’ tedavisinde botoksun başarılı sonuçlar verdiğini ifade eden Dr. Bülent Diri “Ameliyathane şartlarında spastik kaslar botoks ilacı enjekte edilerek kaslardaki aşırı kasılma giderilir. Böylece çocuğun bozulmuş olan hareketi düzelir. Örneğin parmak ucuna basarak yürüyen bir çocuğun, bacak arkasındaki kaslara botoks yapılarak, çocuğun topuklarının yere temas etmesi ve bu şekilde yürümesi sağlanabilir” diye konuştu.