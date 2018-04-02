Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan

Güneş her gün daha fazla ısıtıyor, gökyüzü artık daha fazla parlak yüzünü gösteriyor ve mutlu oluyoruz. Fakat dikkat etmezsek, psikolojimizi düzelten güneş cildimizi bozabilir. Bu nedenle güneşli günlere hazırlık için yapılacak küçük şeylere dikkat etmek gerek. Dermatolog Dr. Yelda Bice, cildin hem zararlı güneş ışınlarından zarar görmemesi, daha aydınlık ve parlak olması için önerilerini anlattı. Öncelikle her mevsim güçlü bir güneş koruyucu kullanmalısınız. Cilt altına uygulanan serumlar cildi onarıp gençleştiriyor. Ayrıca bol su içmek, mevsimin sebze ve meyvelerini yemek de sağlıklı cilt için şart.