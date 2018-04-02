Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan

Saçımız kıvırcıksa düzleştirmek, düzse kıvırcık olsun istiyoruz. Düzleştirmek amacıyla kuaförde fön çektiriyor ya da bir düzleştirici alıp evde kendimiz şekil vermeye çalışıyoruz. İşte mesele orada düğümleniyor. Yani düzleştiricide. Çünkü herhangi bir düzleştirici saçı kırmakla kalmıyor, yapısını bozarak geç uzamasını cansız bir yapıya bürünmesine sebep oluyor. Onun için, 230-240 derecelere kadar ısıtıp saçımıza süreceğimiz şeyin önemi çok büyük.

Bu önemli detayları, Remington uzmanları sıraladı:

İyi bir saç düzleştirici, uzun süreli bir yatırımdır. Doğru ürün, ısıya rağmen saça zarar vermeden düzleştirme sağlayabiliyor.

Seramik kaplı düzleştiriciler, hem kabarmayı hem elektriklenmeyi önlüyor. Her tür saç tipine de uygulanabiliyor.

Isının eşit dağılımı önemli. Dijital göstergeli olanlar seçilirse ısı yükselmeleri daha doğru görülebilir.

Düzleştirici plakalarında vitamin ve besleyici yağlar olan ürünler tercih edin. Düzleştiricide keratin, B ve E vitaminleri, badem ve jojoba yağlı plaka kullanılıyor.

Piyasada çok ucuz ürünler de var. Bunların hem ömrü kısa oluyor hem de saçı kırabiliyor. Fiyat-fayda dengesine dikkat edin.

İyi bir düzleştirici seçtiğinizden emin olsanız da keratin ve badem yağları ile saçınıza sağlık katın.