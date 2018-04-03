Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce metabolik koruyucu olarak tanımlanan Nrf 1 molekülünü keşfeden ekip, bu defa kolesterolün zararlı etkilerine karşı hücreleri savunan Nrf1 molekülünün, kahverengi yağ dokularının bozulmasını da engellediğini keşfetti.



VÜCUT ISISINI DENGELİYOR

Kahverengi yağ dokularının görevi soğukta vücut ısısını dengelemek olarak biliniyor. Soğuk havada yüksek düzeyde enerji ve gıda tüketerek vücut ısısını yükselten kahverengi yağ dokularının bu özelliği ile diyabet ve obeziteyle mücadeleye yardımcı olabileceği düşünülüyor. Ancak bu enerji ve gıda tüketim sürecinde protein atıkları birikerek kahverengi yağ dokusunda tahribata sebep oluyor. Bu hücreler zamanla görevini yapamaz hâle geliyor.

Prof. Dr. Hotamışlıgil araştırma ekibi kahverengi yağ dokusundaki bu olayları protein yıkımından sorumlu “proteozom” olarak bilinen bir mekanizmanın yönettiğini ortaya çıkardı. Ekip proteozomun soğuğa verdiği tepkinin ana düzenleyicisinin Nrf1 molekülü olduğunu keşfetti. Çalışmaya göre deneysel modellerde Nrf1 molekülü azaldıkça, kahverengi yağ dokusu özelliğini ve etkinliğini kaybediyor. Diyabet ve şişmanlık gibi metabolik durumlar ortaya çıkıyor. Tam tersi Nrf1 düzeyi arttıkça metabolik bozukluklar ve diyabet düzeliyor. Nature Medicine'ın mart sayısında yayınlanan çalışmayı değerlendiren Prof. Dr. Hotamışlıgil "Bu çalışma, özellikle yeni obezite ve diyabet ilaçlarının geliştirilme potansiyelini açığa çıkarması açısından da büyük bir adım” dedi.