Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli ilaç firması TRPharm’ın geliştirdiği biyobenzer ürün, tümör hücrelerinde bulunan çeşitli hedef moleküllere yönelik olarak üretilen "monoklonal" olarak isimlendirilen antikorlardan oluşuyor. Türkiye’nin ilk Rituksimab biyobenzeri ilaç, bağışıklık sistemi hücrelerinde başlayan bir kanser türü "hodgkin-dışı menfoma" (NHL) ve "vücudun savunma hücreleri akyuvarların bir alt tipi olan lenfositlerden kaynaklanan kan ve kemik iliği kanseri" olarak tanımlanan kronik lenfositik lösemi (KLL) teşhisi konan hastalarda kullanılabilecek. TRPharm Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göker Kimyasal bileşimler yerine biyolojik yöntemlerle, organizmalardan ve canlı sistemlerden üretilen biyoteknolojik ürünlerin versiyonları olan biyobenzer ürünün sağlık maliyetlerini düşürerek, diğer alanlarda yeni ve yenilikçi tedavilerin yolunu açacağını söyledi.