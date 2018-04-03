Yerli ilaç firması TRPharm’ın geliştirdiği biyobenzer ürün, tümör hücrelerinde bulunan çeşitli hedef moleküllere yönelik olarak üretilen "monoklonal" olarak isimlendirilen antikorlardan oluşuyor. Türkiye’nin ilk Rituksimab biyobenzeri ilaç, bağışıklık sistemi hücrelerinde başlayan bir kanser türü "hodgkin-dışı menfoma" (NHL) ve "vücudun savunma hücreleri akyuvarların bir alt tipi olan lenfositlerden kaynaklanan kan ve kemik iliği kanseri" olarak tanımlanan kronik lenfositik lösemi (KLL) teşhisi konan hastalarda kullanılabilecek. TRPharm Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göker Kimyasal bileşimler yerine biyolojik yöntemlerle, organizmalardan ve canlı sistemlerden üretilen biyoteknolojik ürünlerin versiyonları olan biyobenzer ürünün sağlık maliyetlerini düşürerek, diğer alanlarda yeni ve yenilikçi tedavilerin yolunu açacağını söyledi.
Biyobenzer ilk yerli kanser ilacı
03.04.2018 - 07:26 | Son Güncelleme: 03.04.2018 - 07:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lenfoma ve lösemi hastalıklarının bazı türlerinde kullanılmak üzere geliştirilen, hematolojik onkoloji alanındaki ilk yerli "biyobenzer" ürün ruhsat alarak hastaların kullanımına sunuldu.
Etiketler : test,
553986 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/553986.aspx
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