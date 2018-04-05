Türkiye Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Taşçı, Diyetisyen Esra Mutlu ve Psikolog Hatice Çizmecioğlu,  kanserden korunmanın yolları, sağlıklı beslenme, kanserin psikolojik boyutu ve stres ilişkisini anlatacaklar. Kansere 360° Bakış adını taşıyan etkinlik 6 Nisan Cuma günü (yarın)  15.00-16.00 saatleri arasında Türkiye Hastanesi Kurumsal Facebook ve Instagram sayfalarından canlı olarak yayınlanacak. Sorularınızı bu mecralardan uzmanlara iletebilirsiniz. 