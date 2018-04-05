Türkiye Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Taşçı, Diyetisyen Esra Mutlu ve Psikolog Hatice Çizmecioğlu, kanserden korunmanın yolları, sağlıklı beslenme, kanserin psikolojik boyutu ve stres ilişkisini anlatacaklar. Kansere 360° Bakış adını taşıyan etkinlik 6 Nisan Cuma günü (yarın) 15.00-16.00 saatleri arasında Türkiye Hastanesi Kurumsal Facebook ve Instagram sayfalarından canlı olarak yayınlanacak. Sorularınızı bu mecralardan uzmanlara iletebilirsiniz.
Türkiye Hastanesi doktorları canlı yayında kanseri anlatıyor
05.04.2018 - 07:02 | Son Güncelleme: 05.04.2018 - 07:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Hastanesi doktorları 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında sosyal medya üzerinden bilgilendirme yapacak.
Etiketler : Türkiye Hastanesi,kanser,sağlık,
554368 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/554368.aspx
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