Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Taşçı, Diyetisyen Esra Mutlu ve Psikolog Hatice Çizmecioğlu, kanserden korunmanın yolları, sağlıklı beslenme, kanserin psikolojik boyutu ve stres ilişkisini anlatacaklar. Kansere 360° Bakış adını taşıyan etkinlik 6 Nisan Cuma günü (yarın) 15.00-16.00 saatleri arasında Türkiye Hastanesi Kurumsal Facebook ve Instagram sayfalarından canlı olarak yayınlanacak. Sorularınızı bu mecralardan uzmanlara iletebilirsiniz.