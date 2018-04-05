Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

K­­alın bağırsak kanseri dünyada en sık görülen kanser türlerinin başında geliyor. 50 yaşından sonra görülme sıklığı artan bu kanserin, son yıllarda 20-30 yaş arasında da görülmeye başlaması beslenme tarzındaki değişiklik ve çevresel faktörlerin etkisini akla getiriyor. Sağlık Bakanlığının verilerine göre kalın bağırsak kanseri Türkiye’de en sık görülen ilk 5 kanser türü içinde yer alıyor. Ölüm sıklığı açısından ise en çok öldüren kanserler içinde 3. sırayı işgal ediyor.

ERKEN TEŞHİS BAŞARIYI ARTIRIYOR

İyi haber; kalın bağırsak kanseri erken teşhis edildiğinde en başarılı tedavi sonuçlarının alındığı kanser türü… Uzmanlar, belirtilerin dikkate alınması ve tarama yaptırılması konusunda uyarıda bulunuyorlar. Türkiye Hastanesi hekimleri Prof. Dr. Hasan Taşçı ve Opr. Dr. Cavit Hamzaoğlu, kalın bağırsak kanseri ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı…

TUVALET ALIŞKANLIĞINIZ DEĞİŞTİYSE

Kalın bağırsak kanserlerinin ilk belirtisi dışkılama sayısındaki değişmedir. Bu belirti kalın bağırsağın son bölümündeki kanserlerinde daha belirgindir. Hastalarda kabızlık ve sonrasında ishal oluşur.

Makattan gelen kanama önemli bir belirtidir. Kanama iki şekilde oluşur. Gözle görülür kanama durumunda hastalar genellikle basur olduklarını düşünürler ve doktora gitmezler. Bu çok önemli bir zaman kaybına sebep olur. Bazı durumlarda gizli kanama vardır. Dışkıda kan görülmez ama hastalar kansızlık şikâyeti ile başvururlar.

Dışkının tam yapılamaması ya da dışkılamanın ağrılı olması karın ağrısı en sık belirtilerden biridir ve bağırsağın kısmi tıkanmasına bağlı oluşur. Sol kalın bağırsak kanserleri, sağa göre daha fazla tıkanma yaparlar. İleriki dönemlerde kilo kaybı ve karın içinde kitle hissi olabilir.

AŞIRI YAĞLI BESLENME RİSK FAKTÖRÜ

Kalın bağırsak kanserinin gelişiminde çeşitli sebepler sıralanabilir. Ayrıca ülseratif kolit, Crohn koliti, radyasyon ve polipler kansere zemin hazırlayan faktörlerdir. Geçmişinde meme kanseri olanlarda, kolon kanseri riski daha fazladır. Beslenme şekli de kolon kanseri için önemli bir risk faktörüdür. Yağlı ve aşırı kalorili gıdaların fazla tüketilmesi, düşük kalsiyumlu yiyecekler ve lifli gıdaların az alınması kolon kanserinin sebepleri arasında yer alır.

KABIZ OLMAYIN!

Dışkının bağırsak içinde uzun süre kalması kanser gelişimini tetikler. Bu yüzden kabız olmamaya çalışmak gerekir. Bunun için günlük sıvı alımı dışkı kıvamının yumuşatılması ve kalın bağırsakta geçiş zamanının hızlandırılması kolon kanserinden korunmada çok önemli faktörlerden biridir. Kalın bağırsak kanserlerinde genetik

geçişten söz edilebilir. Vakaların yüzde 5-10’u ailesel eğilimi olan kişilerde görülür.

KOLONOSKOPİ ŞART

Kolon kanserinin en etkili tarama şekli kolonoskopidir. Ailesinde kolon kanseri olan kişilerin, yakınlarında kaç yaşında kolon kanseri tespit edilmişse bundan 10 yıl önce kolonoskopi yaptırmaya başlaması gerekmektedir. Ailesinde kolon kanseri hikâyesi olmayan veya herhangi bir şikâyeti olmayanların 50 yaşından önce kolonoskopi yaptırması gerekir. Kalın bağırsak kanserlerinde kanda karsino embriyojenik antijen (CEA yüzde 97 oranında pozitif çıkabilir ama tek başına teşhis koydurucu değildir. Kolon kanseri tedavileri; tümörün çıkarılmasına yönelik ameliyat ve sonrasında radyoterapi ve birlikte kemoterapidir.



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