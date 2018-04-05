Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Kanserin teşhis ve tedavi süreçleri hem hasta hem de hasta yakınlarını derinden etkileyen dönüm noktalarıdır. Bu dönemde hem hastanın hem de aile bireylerinin psikolojik desteğe ihtiyaç duyduklarını anlatan Türkiye Hastanesi Psikoloğu Hatice Çizmecioğlu “Söz konusu hastalığı ve tedaviyi kabul, hastalığın ve tedavinin getirdiği durumlara uyum sağlama, bu uyumu kolaylaştırıcı hayat şartlarının düzenlenmesi gibi süreçlerde hastanın ve ailesinin psikolojik olarak desteklenmesi çok önemlidir. Bu dönemde mutlaka bir uzman desteğine ihtiyaç var” diyor. Psikolojik desteğin umut verici olduğu kadar gerçekçi olması gerektiğine de işaret eden Çizmecioğlu “Kanser teşhisi sonrasında kişiler başta depresyon, kaygı bozuklukları olmak üzere bazı ruhsal bozukluklar yaşar. Bu dalgalanmalar, kişiyi hem ruhsal olarak etkiler hem de medikal tedavinin en büyük destekçisi olan umudu tehdit eder. Hastanın ruhsal ve fiziksel iyi olmayı bir bütün olarak yakalayabilmesi kişi ve ailenin söz konusu sebeplerle karanlıklaşmış dünyalarının gerçekçi ama bir o kadar da umut aşılayıcı şekilde desteklenmesini gerektirir. Psikolojik destek, kanser tedavisinin olmazsa olmazı olarak görülmelidir” diye anlattı.