Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Günümüzde kanserden korunmada beslenme gün geçtikçe daha fazla önemli hâle geliyor. Özellikle sağlıklı beslenme alışkanlıklarının sürekli hâle gelmesiyle birçok kanser türüne karşı metabolizmanın mücadele gücünü artırmak mümkün oluyor. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan ilaç ve gıda organizasyonunun bazı besinlerin günlük hayatımızda belirli miktarlarda tüketilmesinin kansere karşı önleyici etkisi olduğunu bildiriyor.

Türkiye Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Esra Kurt Mutlu, bağışıklık sistemimizin ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerin doğal yollardan karşılanmasının önemine dikkat çekerek, kanserden korunmak için günde 5-9 porsiyon meyve-sebze tüketmek gerektiğini söylüyor.

Kanserden korunmada bazı besinler öne çıktığına işaret eden Mutlu “Bunlar Omega 3 kaynağı olarak balık ve deniz ürünleri ve zeytinyağı, koyu yeşil yapraklı sebzeler, meyveler özellikle greyfurt, nar, turunçgiller, bazı baharatlar özellikle çörek otu ve zerdeçal olarak değerlendirilebilir. C vitamin kaynağı olan nar, greyfurt ve turunçgiller ise hem yiyeceklerle aldığımız demirin emilimini artırır hem de vücutta oluşan ve dışarıdan aldığımız zararlı maddelerin vücuttan atımını sağlar. Diğer bir antioksidan kaynağı ise Beta Karotendir. Özellikle havuçta bol bol bulunan bu kimyasal bileşik, sindirim sistemi kanserleri başta olmak üzere birçok kanser için önleyici etki gösterdiği birçok çalışmada gösterilmiştir. Kanserden korunmada diğer bir besin de baldır. Balla yapılmış araştırmalar içerdiği fenolik bileşiklerin tümör oluşumunu baskıladığı gösterilmiştir” diyor.

HIZLI VE SICAK YEMEYİN

“Hızlı yemenin mide kanseri gelişimi üzerinde etkisi yüzde 2 olarak kabul ediliyor. Ayrıca çok sıcak veya soğuk yemek yemenin de çeşitli boğaz, dil ve mide kanserleri için riski artırdığı rapor ediliyor.

Yiyeceklere çeşitli şekilde bulaşan ilaç ve diğer kalıntılar kanser riskini artırıyor”