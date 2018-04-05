Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanserden kurtulmanın ve erken teşhisinin mümkün olduğuna dikkati çektiklerini söyledi.

Türkiye'de kanserin her türlü tanı, tedavi ve takip işlemlerinin dünya standartlarında yapıldığını ifade eden Altuntaş, kanserli hastaların yaşam süresinin de uzadığına işaret etti.

Altuntaş, 15 yıl önce yüzde 50'lerde olan uzun süreli yaşamın, yüzde 65-70'lere yaklaştığını, bunun önemli bir gelişme olduğunu aktardı.

Türkiye'de kanser erken teşhis merkezlerinin arttığını dile getiren Altuntaş, "Kanserin hem önlenmesiyle hem erken teşhisiyle ilgili ciddi mesafeler katettik. Bence dünyada örnek alınacak ülkelerden birisiyiz." dedi.

Altuntaş, Türkiye'de kanser ilaçlarına ulaşım konusunda problem yaşanmadığını vurguladı.

"Kök hücre naklinde sayısal olarak Avrupa'nın yıldızıyız. 4 bin 100'ün üzerinde kök hücre nakli yapılmış. Bundan 15 yıl önce bu hayal bile edilemiyordu." diye konuşan Altuntaş, Türkiye'nin dünyada kanser alanında öncü ve ileri durumda olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Altuntaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erkeklerde ve kadınlarda görülme sıklığı açısından kanser farklılık arz ediyor. Erkeklerde en çok prostat, kadınlarda meme. Hem erkeklerde hem kadınlarda akciğer kanseri, mide ve bağırsak kanserleri sık görülüyor. Tiroit kanserlerinin ülkemizde diğer ülkelere göre sık görüldüğünü söyleyebiliriz. Ancak genel olarak diğer ülkelere göre de farklılık arz etmediğini söyleyebiliriz.

Kanser tanısında ve tedavisinde ülke olarak iyi bir noktadayız. Ancak kapsamlı kanser merkezlerinin de çoğalması lazım. Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi bu bakımdan ele alındığında önemli bir tanı tedavi ve takip merkezi. Bakanlığın ve SGK'nin destekleriyle kanser tedavilerine ulaşımda sorun yok. Avrupa ve gelişmiş dünya ülkeleriyle kıyasladığımızda örnek alınacak konumdayız."

"Yaşam kalitelerinin artırılması çalışmaları yapıyoruz"

Altuntaş, kanser hastalarına hizmetin akademik düzeyde verilmesi için hastanelerinde Psikoonkoloji Merkezi, tanı anından itibaren rehabilitasyon hizmeti veren Onkolojik Rehabilitasyon Merkezi, hastalara ilaçları nasıl kullanacaklarının öğretildiği Klinik Eczacılık Merkezi ile kanser hastalarının hat sanatı, ahşap ve seramik boyama, sepet örme gibi etkinliklerin yapıldığı Uğraş Terapi Merkezi açtıklarına dikkati çekti.

Lösemili Hastalar Sağlık Eğitim ve Araştırma Derneği (LÖSEMA) Başkanı da olan Altuntaş, derneğin lösemi başta olmak üzere tüm kanser hastalıklarının önlenmesi, tanı, tedavi, takip farkındalığının en iyi düzeyde yapılması için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Altuntaş, kanser hastalarının her türlü sorun ve ihtiyaçlarıyla ilgilenildiğini, haklarının korunması, yaşam sürelerinin ve kalitelerinin artırılması çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.

Prof. Dr. Altuntaş, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla bilgilendirme, farkındalık çalışmaları ve etkinlikler gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.