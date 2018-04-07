Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tek bir biyopsi örneği üzerinden yüzlerce gen değişikliğini tarayabilen kanser gen haritalama testleri, tedavi sürecini, hangi ilaçların kullanılması gerektiği konusunda hekimlere yol gösteriyor. Kanser gen haritalama testlerinin ve detaylı bilgi analizlerinin, kanser tedavisinde kişiye özel yaklaşımı her hasta için mümkün hâle getirdiğini ifade eden Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şuayib Yalçın “Yakın bir süre öncesine kadar kanserler neredeyse tamamen ilk kez görüldükleri yere göre kategorize ediliyordu. Bunları, kolon, beyin, meme, cilt kanseri olarak adlandırıyorduk. Bilim, yüzlerce kanserle ilişkili gen ve bu genlerdeki birçok olabilecek değişikliği keşfettikçe, kanser ilk görüldüğü organa göre değil genetik değişikliklere göre tedavi edilmeye başladı. Artık ilaçlar da bu mantıkla üretiliyor. Ayrıca kanser hücresinin sürekli olarak değişmesi, tedavi sürecinde de genetik değişimlerin takip edilmesi gereğini ortaya koyuyor. Kanserle mücadelede ‘kişiselleştirilmiş sağlık’ kavramıyla araştırmacılar ve biz hekimler, kanseri çok daha detaylı bir şekilde anlayarak, tedavi seçeneklerini kişiye özel olarak sunmaya başladık” dedi. Dünyada 180 bin kanser vakasında kullanılan kanser gen haritalama testi FoundationONE, Türkiye’de de kullanılmaya başladı. Çok az miktarda bir tümör dokusu ve tek bir testle organ tümörlerinde bulunan 315 farklı gendeki tüm genomik değişikliklerin tespit edildiğini söyleyen Foundation Medicine Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölge Medikal Başkanı Dr. Bahadır Pekin, elde edilen bilgilerin hasta için en doğru tedavi şeklinin belirlenmesine yardımcı olduğunu vurguladı.