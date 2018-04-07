Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği tarafından, AbbVie’nin şartsız katkılarıyla yapılan çalışmada hastaların yüzde 5’i ilaçlarını bilinçli olarak almadığını söylerken; bunu daha çok kendilerini iyi hissettikleri zamanlarda yaptıklarını ifade ediyor. 10 hastadan 4’ü ilaçlarını reçetelenen dozda ve sıklıkta almakta zorlanıyor. İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, 540 hasta ile yapılan araştırmaya bakıldığında; Parkinson hastalarının yüzde 47’sinin, ülseratif kolit hastalarının yüzde 43’ünün, yüksek tansiyon hastalarının yüzde 36’sının, yüksek kolesterol hastalarının yüzde 33’ünün, diyabet hastalarının yüzde 28’inin, kanser hastalarının yüzde 23’ünün, ilaçlarını almayı unuttuğunu belirtti.