AR-GE çalışmasıyla geliştirilen sistemle ilgili bilgi veren Viking Temizlik Pazarlama ve İletişim Grup Müdürü Gökçe Hatipoğlu “Yanlış kullanımların yol açabileceği sağlık problemlerini ortadan kaldırmak amacıyla geliştirdiğimiz bu uygulama, iOS ve Android uyumlu olarak geliştirilen aplikasyon yoluyla okunuyor. Ürünlerimizin etiketlerine yerleştirilen QR kodlar sayesinde ürünler birbirinden ayırt ediliyor ve hangi ürünün, hangi alanda, ne kadar kullanılacağı detaylı anlatılıyor” dedi.
Görme engellilere engelsiz temizlik
07.04.2018 - 05:56 | Son Güncelleme: 07.04.2018 - 05:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Görme engelli ev hanımlarının daha kolay temizlik yapmasını sağlamak amacıyla temizlik maddelerinin üzerine QR kod eklendi.
Etiketler : görme engelli,
554722 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/554722.aspx
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