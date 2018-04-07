Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AR-GE çalışmasıyla geliştirilen sistemle ilgili bilgi veren Viking Temizlik Pazarlama ve İletişim Grup Müdürü Gökçe Hatipoğlu “Yanlış kullanımların yol açabileceği sağlık problemlerini ortadan kaldırmak amacıyla geliştirdiğimiz bu uygulama, iOS ve Android uyumlu olarak geliştirilen aplikasyon yoluyla okunuyor. Ürünlerimizin etiketlerine yerleştirilen QR kodlar sayesinde ürünler birbirinden ayırt ediliyor ve hangi ürünün, hangi alanda, ne kadar kullanılacağı detaylı anlatılıyor” dedi.