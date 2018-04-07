Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastaların bilgisayarlı tomografi ve sanal anjiyo ile değerlendirilmelerinde günde üç fincan kahve içen kişilerin damar içindeki plak oluşumunu yüzde 63 oranında azalttığını gösteriyor. Ancak uzmanlar, kalp hastalarının kahvenin dozunu aşmamaları konusunda ikazda bulunuyorlar. Çarpıntı şikâyeti ile gelen hastaların büyük bir bölümünün kafein alımına bağlı olduğunu söyleyen LIV Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Özkara “Kafein dozunun belli oranın üzerine çıktığı durumlarda vücudumuzda adrenalin hormonu salınımını artırıyor ve buna bağlı olarak da kalp ritmi hızlanıyor, tansiyon yükseliyor. Sonucunda çarpıntı huzursuzluk hissi, tansiyon yükselmesine bağlı baş ağrıları görülüyor. Bu nedenle kalp hastalığı olduğu bilinen hastalara kafein alımını günde bir maksimum iki fincan olacak şekilde kısıtlıyoruz’’ dedi.