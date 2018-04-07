Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son yıllarda yapılan çalışmalarda D vitaminin büyüme ve gelişme, hücresel farklılaşma, beyin gelişimi ve bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkilerinin ortaya çıkarılması, D vitamini takviyesinin anne karnında başlaması gerektiğini ortaya koyuyor. D vitamini alımını “-9 aydan ömür boyu” olarak tarif eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Elvan Odabaşı, hem annenin hem de bebeğin sağlığı için anne adayının D vitamini depolarının dolu olması gerektiğini belirterek “Gebelikte D vitamini düzeylerinin gerekli sınırlar içinde bulunması bebekte oluşacak raşitizm ve osteomalasi gibi kemik hastalıklarını, bebeğin düşük doğum ağırlıklı doğması gibi durumları önleyecektir. Aynı şekilde anne adayında da yorgunluk, bitkinlik, diş kırılmaları, sırt, kas ve eklem ağrılarının yaşanmasını, depresyonu engelleyecek, gebelik süresinin rahat geçmesini sağlayacaktır” dedi.



D’SİZ DİYET OLMAZ

D vitamininin kilo kontrolü ile de yakından ilişkisi olduğunu hatırlatan Odabaşı, “D vitaminsiz diyet olmaz. Bilimsel çalışmalar D vitamin düzeyi düşük kişilerde tokluk hormonu salınımının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Ben de klinikte obezite problemi ile başvuran hastaların neredeyse tamamında D vitamini düzeylerinin çok düşük olduğunu görüyorum. D vitamini takviyesi yapılan kişiler daha kolay kilo veriyorlar” diye konuştu.