Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fazla tuzun, hipertansiyon, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği riskinin kapısını açtığını, günde 10-20 gram tuz tüketen kişilerde ise bu riskin çok daha yüksek olduğunu ifade etti.

Tuzun içeriğindeki sodyumun aslında insan sağlığı açısından gerekli olduğunu ancak fazlasının vücuda zarar verdiğini vurgulayan Derici, "Aslında bu, beslenmede her konuda geçerli olan bir düsturdur. Fazlasını tüketme, olması gereken kadarını tüket. Hep olması gerekenden fazlasını tüketiyoruz, orada kaybediyoruz." dedi.

Günlük ihtiyaç duyulan tuzun yüzde 30'luk kısmınının ekmekten alındığına değinen Derici, şöyle devam etti:

"Yüzde 50'lik kısımını da yemek pişerken, pişme esnasında eklediğimiz kısımdan alıyoruz. Bunun dışında zengin tuz kaynakları olarak bildiğimiz kaynaklar da kahvaltılıklar başta olmak üzere peynir, zeytin, turşu, bunlardan en önemlileri. Buralardan alıyoruz. Bir de hem karbonhidrat olması hem önemli bir tuz kaynağı olması itibarıyla ekmeğin de tüketiminin sınırlandırılması, ölçülü tüketilmesi gerektiğini söylemeye çalışıyoruz."

Derici, vücudun, günlük 5-6 gramın üzerinde tüketilen tuza yüksek tansiyonla cevap verdiğini kaydederek, ne kadar çok tuz tüketilirse "hipertansif" olma ihtimalinin de o kadar yükseldiğini bildirdi.

"Olumsuz etkileri mutlaka geri döner"

Yüksek tansiyonun çok önemli bir problem olduğunu belirten Derici, şunları kaydetti:

"Yüksek tansiyon, kalp, böbrek yetmezliği, beyin kanaması yapar. Kişi inme geçirir, felç olur, gözleri, damarları bozar. Damar tıkanıklığı dediğimiz olay ortaya çıkar. Biz tansiyondan bu yüzden çok korkuyoruz. Bu nedenle yüksek tansiyona engel olmak adına tuzu azaltmaya çalışıyoruz. Çok fazla tükettiğinizde tuz, böbreklerde taş oluşumuna, kemik erimesine neden olabiliyor. Fazla miktarda tuz tükettiğinizde mide kanseri, gastrit riskinizi artırmış oluyorsunuz. Kronik hastalık, hipertansiyon, kalp yetmezliği, böbrek yetersizliği riski, bunların hepsinin kapısını açan bir sebep aslında fazla tuz. Hele 10, 15, 20 gram tüketen insanlarda bu risk çok daha yüksek."

Fazla tuz kullanımının etkilerinin uzun yıllar içerisinde ortaya çıktığının da altını çizen Prof. Dr. Derici, "Kişi 3-5 günde bunun zararını görmez. Aylar, yıllar içerisinde fazla tuzun olumsuz etkileri kişiye mutlaka geri döner. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım." ifadelerini kullandı.