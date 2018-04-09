Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de dünyaya gelen Utku Mustafa Sönmez (25), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Biyoloji ve tıbbi araştırmalara ilgi duyan Sönmez, eğitim gördüğü üniversitede biyomühendislik laboratuvarlarında gönüllü olarak çalıştı. Kandan kötü huylu kanser hücrelerini ayırmakta kullanılabilecek bir mikro akışkan çip geliştiren genç, İTÜ ARI Teknokent tarafından düzenlenen ve 200’e yakın öğrencinin katıldığı yarışmada ikinci oldu. Mezuniyeti sonrası ABD’ye giden Türk bilim insanı, Carnegie Mellon Üniversitesinde biyomedikal mühendisliği alanında doktoraya başladı. İTÜ’de kullandığı teknik prensipleri başka projelerde de hayata geçirmeyi başaran mühendis, burada da kandaki kanser hücrelerinin belirlenmesine yönelik bilimsel çalışmalara devam etti. Yaklaşık 2 yıl bu proje üzerinde çalışan bilim insanı, kanser hücrelerinin henüz herhangi bir organa sirayet etmeden kan dolaşımında tespitine yönelik uygulamalarda kullanılacak cihaz geliştirmeyi başardı. Kanserin son teknolojiyle bile keşfedilmekte geç kalındığını belirten Sönmez, şöyle dedi: Kanser hücreleri kanda oran olarak çok çok düşük seviyelerde. Bu cihazla 1 milyar kan hücresini inceleyip içerisindeki 1 tane kanser hücresini tespit etmeyi amaçlıyoruz. Cihazın ulusal patentini aldık. Bunun devamında klinik testlere başlayacağız.