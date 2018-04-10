Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji öğretim görevlisi Doç. Dr. Ümit Savaşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşıların insanoğlunun geliştirdiği en önemli buluşlardan olduğunu vurguladı.

Her yıl, dünyada 100 milyon çocuğun aşılandığını ifade eden Savaşçı, şunları kaydetti:

"Ancak son yıllarda ülkemizde çocuklarına aşı yaptırmak istemeyen aile sayısı giderek artıyor. 2017'de bu rakam 23 bine kadar çıkmıştır. Bu önemli bir halk sağlığı sorunudur. Toplumdaki çocukları aşılamazsak salgınlar tekrar çok şiddetli bir şekilde ortaya çıkar. Ülkemizde 2011’de 105 kızamık olgusu varken, 2013'te dış kaynaklı göç nedeniyle vaka sayısı 7 bin 400'e çıkmıştır. Aşılarda içerik ve koruyucu madde tartışması yapılmaktadır. Aşılarda bakteri bulaşmasını engellemek için kullanılan timerosal diye bilinen madde organik bir civa bileşiğidir. Timerosal, etil-civadır ve sadece çoklu doz içeren flakon şeklindeki aşılarda bulunur. Tek kişi için hazırlanmış enjektörde bulunan aşılarda zaten timerosal yoktur. Doğada toprakta, havada ve sularda bulunan etil civa çok hızlı bir şekilde vücuttan atıldığı için toksik dozlara ulaşmaz. Timerosalin otizm yaptığı iddiası da ortaya atılmıştır. Ancak yapılan bilimsel çalışmalar timerosal ile otizm arasında hiçbir ilişki olmadığını göstermiştir. Alüminyum gibi maddeler aşıların etkisini artırıcı (adjuvan) olarak 1930'lardan beri kullanılmaktadır. Bu maddeler de tıpkı civa bileşikleri gibi doğada çok yaygın olarak bulunurlar ve insanlar aşılarda karşılaştıkları adjuvanlardan çok daha fazlası ile günlük hayat içerisinde karşılaşırlar. Bugüne kadar yapılan bilimsel araştırmalar adjuvanların insana zarar vermediğini göstermiştir. Aşılarda hayvansal ürün olarak ise sığır, civciv ve yumurta ürünleri bulunur. Bu nedenlerle bütün çocuklar doğar doğmaz takvime uygun bir şekilde aşılanmaya başlanmalıdır."

Savaşçı, "Hayatın her aşamasında aşılamanın önemi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, her yaştan insanın korunmasını sağlamak hedeflenmelidir." dedi.