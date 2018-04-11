Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Gladstones Institutes uzmanları, alzheimer'a neden olan genin ilk kez etkisiz hale getirildiğini, bunun hastalıkla ilgili büyük bir gelişme olduğunu bildirdi. Sabah'ın haberine göre uzmanlar, apoE4 isimli genin oluşumunu etkileyen bir proteini teşhis ederek bu genin insanın nöron hücrelerine zarar vermesinin önüne geçmeyi başardı. Araştırmayı yürüten uzmanlar, böylece alzheimer hastalığını durdurabilecek bir ilacın geliştirilebileceğini söyledi.