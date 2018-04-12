Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Ege Geriatri Derneği ve Nutricia Medikal Beslenme iş birliğiyle hayata geçen “Yaşlı Dostuyum” projesi kapsamında Çeşme Devlet Hastanesinde gerçekleşen eğitim toplantısında konuşan Ege Geriatri Derneği Başkanı Doç. Dr. Sevnaz Şahin “Malnütrisyon, besinlerin yetersiz dengesiz ya da aşırı alınımı sonucunda ortaya çıkan, olumsuz klinik sonuçlar doğurabilen ancak uygun beslenme desteği ile düzeltilebilen bir tablodur. Bu durum, zaten rezervleri sınırlı olan yaşlıların kas ve iskelet, solunum, kalp, böbrek, bağışıklık sistemi gibi tüm sistemlerini etkileyerek; enfeksiyon, organ yetmezlikleri, düşmeler, enfeksiyonlar gibi hayati tehlikeye yol açar” dedi.