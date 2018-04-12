Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şu anda 55 yaşında olan evli ve iki çocuk babası Vartan Özgül, bundan 10 yıl önce yani Parkinson için çok genç sayılabilecek bir yaşta hastalıkla tanıştı. İlk olarak hareketlerinde yavaşlama, uyku bozukluğu, konuşmasında, yazısında bozulma hisseden Özgül, doktora başvurduğunda Parkinson olduğunu öğrendi. Uzun süre kullandığı ilaçlardan fayda görmeyen ve hastalığı ilerleyen Özgül, beyin pili ameliyatı olmaya karar verdi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh tarafından beyin pili takılan Özgül, “Gün içerisinde ilacın yetmediği durumlarda görülen sıkıntılar bitti. Artık hiçbir zaman enerjimin düştüğünü görmüyorum. Bu bir kesin tedavi değil ama hayat kalitesini artıran önemli bir çözüm. Hayatımı kendi başına sürdürebilecek hâle geldim” dedi. Hastalığın başlangıçta ilaçla tedavi edildiğini, genelde de hastaların ilaca iyi cevap verdiklerini söyleyen Op. Dr. Zırh “Ancak ilaç tedavisine iyi cevap verenlerin bir kısmı da zaman içinde problem yaşıyor ve bu yüzden hastalara beyin pili takıyoruz” dedi. “Beyin pili ameliyatını hastalığın saatini geri almak” şeklinde tanımlayan Özgül “Çünkü 10 yıllık bir hastayı ameliyat ettiğimizde hastalığın birinci, ikinci senesindeki hâlini geriye getirebiliyoruz. Bu, bağımsız yaşamayan hastanın ameliyat sonrasında tekrar sağlıklı günlerine kavuşması, normale yakın bir hayat sürmesi anlamına geliyor. Bu bir tam şifa değil; hastalığı ortadan kaldıramıyoruz ama ameliyatla hastaların eski yıllarına geri dönmelerini sağlayabiliyoruz” dedi. AA