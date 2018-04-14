Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçmeyen sebepsiz yorgunluk, halsizlik, sinirlilik gibi belirtilerin kansızlığa işaret edebileceğini belirten Dr. Akkurt “Özellikle Türkiye’de çok yaygın olan demir eksikliği ve kansızlık şikâyetlerini artıran unsurların başında fazla çay, kahve ve işlenmiş gıda tüketimi ile yetersiz beslenmenin gelir. Bu yüzden yemekten hemen sonra çay içilmemeli, kansızlık varsa, koyu yeşil yapraklı sebzeler, et, balık, yürek, dalak, karaciğer, kuruş baklagiller, yumurta, kuru meyve, pekmez, fındık ve turunçgillerden zengin bir beslenme programı uygulamalıdırlar” dedi. Özellikle keçiboynuzu pekmezinin sabahları 2-3 tatlı kaşığı tüketilmesi ile önemli demir takviyesi sağlanabileceğini kaydeden Dr. Sinan Akkurt, üzüm ve dutun hem B12, hem demir açısından; ıspanak, brokoli ve kuşkonmazın hem folik asit, hem demir açısından zengin içerikleri ile kansızlığa ilaç gibi geleceğini dile getirdi.