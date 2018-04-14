Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğru gözlük seçiminde her zaman fiyatın belirleyici olamayacağını ifade eden Dr. Nefesoğlu “Gözlüğün UV koruma derecesi, camının koyuluğu, imal edildiği ülke ya da fiyatı ile tespit edilemez. Gözlüğün koruma derecesini, camının hammaddesi ve UV için yapılan kaplaması belirler. Kaplamasız plastik gözlükler yüzde 88, polikarbonat camları olan gözlükler ise yüzde 100 derecesinde UV blokajı yapar. Ucuz gözlük camlarının çoğu, triasetat denilen maddeden yapılır ve bunların UV blokajı yüzde 40 civarındadır. Gözlüğün kalitesinden tam anlamıyla emin olabilmek için bilinen markaların satıldığı optik mağazalar tercih edilmelidir” dedi.

SEÇİMİNİZİ YAPARKEN BUNLARI GÖZ ARDI ETMEYİN

Gözlüğün ilk olarak yüzde 100 UV ışınlarını kesip kesmediğine bakılmalıdır.

Göz çevresini sarması ve güneş ışığından daha fazla koruması sebebiyle geniş çerçeveli modeller tercih edilmelidir.

Koyu camlar güneş ışığından daha fazla korur fikri yanlıştır. Yeterli koruma özelliğine sahip herhangi bir cam seçilebilir.

Gözlüğün fiyatı camın kalitesini göstermez. Çok ucuz bir gözlük de eğer iyi bir UV koruması içeriyorsa güvenle kullanılabilir.

Gözlükler, bilinen markaların satıldığı güvenilir optik mağazalardan satın alınmalıdır.