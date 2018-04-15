Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastanede görevli Türk doktorlar, Nyala'nın Şattaya köyünde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarıyla yetim çocukları sünnet etti.

Nyala'da 1 senedir devam eden proje kapsamında bin 500'e yakın Sudanlı çocuğun sünnet edildiği belirtildi.

Hastanenin Yöneticisi Doç. Dr. İsmayil Yılmaz, sünnetleri 4 doktor ve 14 sağlık personelinin yaptığını söyledi.

Sudan'da Türkiye'nin şefkatini gösterdiklerini belirten Yılmaz, "Nyala'ya 165 km uzaklıkta olan Şattaya köyü sakinlerinin Türkiye'ye karşı büyük bir sevgi beslediklerine şahit olduk. Nyala Valisi de programa katıldı ve yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti." dedi.