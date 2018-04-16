Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birçok insanın mesleğini ancak sesini kullanarak sürdürebildiğini ancak öğretmen, sanatçı, spiker, şarkıcı ve din görevlisi gibi kişilerde ses hastalığının daha da önemli olduğunu vurgulayan KBB Uzmanı Prof. Dr. Murat Topak, şöyle konuştu: “Seste değişiklik meydana gelen her hasta dikkatle muayene edilerek buna yol açan etkenler belirlenmeli ve gerekli tedaviler uygulanmalıdır.”

15 GÜNDEN UZUN SÜREN SES KISIKLIĞINA DİKKAT!



16 Nisan tüm dünyada Dünya Ses Günü olarak kutlanıyor. Ses sağlığının önemine dikkat çekilen bu günde farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Üst solunum yollarını etkileyen enfeksiyonların bir bölümünde hastalıktan ses tellerinin de etkilenmesi sonucu ses kısıklığının ortaya çıkabileceğini ifade eden Prof. Dr. Murat Topak, “Bu durum hastalığın doğal seyriyle veya tedavi ile bir süre sonra düzelir. Ancak 15 günden fazla süren ses kısıklığında mutlaka bir KBB uzmanının değerlendirmesine ihtiyaç vardır” uyarısında bulundu.



NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİLİYORSA DOKTORA BAŞVURULMALI



Ses kısıklığı ile birlikte nefes almada güçlük ortaya çıkmışsa mutlaka uzmana başvurulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Murat Topak, “Bu durum, ses tellerini etkileyen hastalığın solunum yollarının en dar bölgelerinden biri olan ses telleri arasından solunum havasının geçmesine engel olmaya başladığının belirtisidir, acil olarak bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir” diye konuştu.



KAHVE VE ÇAY SES TELLERİNİ KURUTUYOR



Prof. Dr. Murat Topak, sağlıklı bir ses için sigaradan uzak durulması gerektiğini belirterek tavsiyelerini şöyle sıraladı:



“Sigara sesin en büyük düşmanıdır. Gırtlak ve akciğer kanserinin en önemli nedenidir. Sigaranın kesinliklebırakılması, bulunulan ortamda sigara dumanına maruz kalınmaması gerekir. Kafein (kahve, çay, çikolata) ve alkol, ses tellerini kurutarak ses teli hasarını artırır. Kafein ve alkol kararında tüketilmelidir. Bunların olumsuz etkisini dengelemek için sıvı alımının artırılması iyi olur.



EN AZ 8 BARDAK SU İÇİN



Ses tellerinin üzerini örten tabakanın nemlendirilmesi şarttır. Bunun için günde en az 6-8 bardak su içilmelidir. Ortamdaki havanın nem oranı da önemlidir.



HEKİME DANIŞMADAN İLAÇ KULLANMAYIN



İlaçlar hekime danışarak kullanılmalıdır. Örneğin soğuk algınlığı içingelişi güzel kullanılan ilaçların içinde bulunan antihistaminikler mukus salgısını azaltarak solunum yollarının iç yüzünü kaplayan tabakanın kurumasına neden olur. Eğer kurutucu özelliği olan ilaçlar kullanmanız gerekiyorsa, bunu dengelemek için ilaç kullanımı süresince sıvı alımınızı artırın. Ayrıca ev ve çalışma ortamında nem miktarının yeterli düzeyde olmasını sağlayın.



REFLÜ SESİ ETKİLİYOR



Laringofarengeal reflü, ses telleri mukozasının yapısını değiştirmesi yanında boğazda sürekli olarak oluşturduğu dolgunluk ve takılma hissi ile sesi etkiler. Laringofaringeal reflüyü önlemek için:



- Baharatlı gıdalardan sakının.



- Çikolata, yağlı süt ve süt ürünleri; mide asidini artırmanın yanı sıra mukusu da koyulaştırarak ses tellerinin ıslaklığını azaltırlar.



- Yatmadan önce midenizin 2-3 saat süre ile boş olmasına dikkat edin; zira yatar pozisyondamide asit içeriğinin geriye kaçışı daha kolaylaşır, ayrıca uykuda mide boşalması da gecikmektedir.



- Yastıkla yatın ya da yatak altına yükselti koyarak başınızın yatay düzlemle 30 derece açı yapar konumda olmasını sağlayın.



- Bazı ilaçlar mide asidinin artmasına, mide ile yemek borusu arasındaki koruyucu bariyerlerin ortadan kalkmasına ya da mide boşalmasının gecikmesine yol açaraklaringofaringealreflüyü artırırlar; hekiminize danışmadan doğal olarak elde edilenler de dahil hiçbir ilacı kullanmayın.



- Stres kas gerginliği yarattığı için sesin zorlu kullanımına ve böylelikle ses tellerinde hasara neden olabilir. Stresli durumda sesinizi profesyonel amaçlı olarak kullanmaktan sakının.”



YÜKSEK SESLE KONUŞMAYIN



Prof. Dr. Murat Topak, ses sağlığına ilişkin önerilerini de şöyle sıraladı:



1- Yüksek sesle konuşmaktan, bağırma ve çığlık atmaktan sakının.



2- Sık boğaz temizleme ve öksürükten sakının; bu hareketler genellikle kötü ses alışkanlığı ve/veya ses tellerinde kuruma belirtisidir ve gırtlak dokularınıza zarar verir. Boğazınızı temizlemek ihtiyacı hissettiğinizde yutkunun veya biraz su için.



3- Yeterli hava almadan konuşmamaya çalışın; bunun için konuşma temponuzun hızlı olmamasına dikkat edin ve daha sık nefes alın. Burun yoluyla derin ve karından nefes alın.



4- Sesinizin bozuk veya yorgun olduğu durumlarda aşırı konuşma ve şarkı söylemekten kaçının. Konuşmayı azaltmak veya bir süre konuşmamak genellikle yorgun bir sesin yenilenmesini sağlayacaktır."