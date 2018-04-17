2017 yılında ise bu rakamın 20 bini aştığı dile getiriliyor. Aşılamayla her yıl yaklaşık 14 bin çocuğun ölümünün engellendiği düşünülürse bu 10 bin çocuğun önemli bir kısmının ölebileceğini tahmin etmek zor değil. Ayrıca aşıyı reddetmek kişisel bir karar olamaz. Çünkü aşılanmayan her çocuk toplumun bağışıklanma zincirini kırıyor. Son aylarda kliniklerimizde, ülkemizden neredeyse tamamen temizlenen kızamık vakalarını sıkça görmeye başladık. Diğer enfeksiyon hastalıkları da sırada” dedi. Doç. Dr. Cinel, çocuğunu aşılatmayan anne babaların diğer çocukların da hayatını tehlikeye attığını ifade etti.
Aşı reddi kişisel bir karar olamaz
17.04.2018 - 05:20 | Son Güncelleme: 17.04.2018 - 05:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son günlerde özellikle medyada aşı aleyhtarı örneklerin olumlu şekilde yansıtılmasının aşı reddi oranlarının artmasına sebep olduğunu söyleyen Türk Toraks Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Güzin Cinel, “Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu’nun verilerine göre 2016 yılında aşıyı reddeden ailelerin sayısı 10 bine çıktı.
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