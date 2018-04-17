Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaralar yüzünden yemek yiyemez hâle gelen ve çok ağrı çeken Chazhanidze, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde Chachanidze'nin ağız kanseri olduğu ve tümörün ağzından boynuna kadar yayıldığı belirlendi. Klinikte görevli Doç. Dr. Levent Renda tarafından 9 saatlik ameliyatla Chazhanidze'nin tümör kaplı dil ve çene kemiğinin yarısı, yüz kemiklerinin bir kısmı, damağı ve bademcikleri alındı. Hastanenin plastik ve rekonstrüktif bölümünden Uzm. Dr. Asım Uslu da Chazhanidze'ye ameliyathaneden çıkmadan 5 saatlik operasyonla bacağından alınan damarlı dokuyla, damak ve dil yaptı. Hastanın çene kemiğine de plak konuldu. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren doktorlar, tad almasında, yemesinde sıkıntı yaşamayacağını kaydettiler.