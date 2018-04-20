Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabiri sağlık sektöründe yaşanan dijital dönüşüm yolculuğunu sağlık sektörü paydaşlarına sordu.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Nüket Küçükel Ezberci, sağlıkta yenilikçi yaklaşımları, hem toplumun sağlık düzeyinde iyileşme sağlanması, hem de sağlık sisteminde verimlilik ve mali sürdürülebilirlik açısından çok önemli gördüklerini belirtti.

Ezberci, "Sağlık sektörü, yenilikçi ürün ve teknoloji geliştirme ve uygulamada önemli bir atılım potansiyeline sahip. Bu yenilikçilik potansiyelini harekete geçirmede, dijitalleşmenin önemli katkıları olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Bilgi teknolojileri alanında yaşanan gelişmelerin sağlık sektörü için önemli fırsatlar sunduğunu anlatan Ezberci, şöyle konuştu:

"Nesnelerin interneti, makineler arası iletişim, bulut bilişim, büyük veri, giyilebilir ve taşınabilir teknolojiler gibi dijital dönüşümün yapı taşları sağlık sistemini derinden etkiliyor. Sağlığa erişim, kalite ve artan harcama yükü gibi sorunlarla mücadele eden sağlık sektörü için dijitalleşme önemli fırsatlar sunuyor."

"Çin, ABD ve İngiltere değişime ayak uydurmakta daha başarılı"

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Tek Doz Dijital Genel Yayın Yönetmeni Dr. Sertaç Doğanay da, "Günümüzde EKG ölçümü yapan akıllı saatlerden, epilepsi nöbetlerini engelleyen kontakt lenslere kadar giyilebilir teknoloji alanında devrim niteliğinde gelişmeler yaşanıyor. Gelecekte kolumuza yapıştıracağımız bir bant sayesinde tüm vücut fonksiyonlarımız saniye saniye ölçülecek." bilgilerini verdi.

Her gün bilim ve teknoloji dünyasında meydana gelen gelişmelerin sağlık hizmet standartlarının giderek yükselmesine neden olduğunu anlatan Doğanay, "Bundan 10 yıl önce tedavi geliştiremediğimiz hastalıkları, günümüzde genetik testler kullanarak hastalık belirtileri ortaya çıkmadan engellemeye çalışıyoruz. Bu açıdan sürekli güncellenen standartlara tam manasıyla uyum sağlayabilmiş bir segment ya da sağlık sistemi var diyemem. Sağlık alanında gerçekleştirilen inovatif faaliyetlere öncülük eden Çin, ABD ve İngiltere gibi ülkeler değişime ayak uydurmakta daha başarılı.Türkiye’nin Dijital Hastane projesini başlatarak HIMSS ve EMRAM kriterlerini hayata geçirmek için attığı adım çok önemli." ifadelerini kullandı.

Doğanay, "Dev ilaç şirketleri yapay zeka, 3 boyutlu yazıcılar, blok zinciri gibi teknolojileri yaptıkları işe eklemleme yoluna giderken, hastane ve serbest eczaneler robot teknolojileri etkili bir şekilde kullanmanın yolunu arıyor. QR kod teknolojisi ile kişilleştirilmiş ilaçtan tutun, sindirebilir sensörlere kadar hayalini bile kurmadığımız yenilikler oldu. " değerlendirmesinde bulundu.

"Sağlık alanında dijitalleşme yüzde 10 - 20 seviyelerinde"

Dijital Dönüşüm Danışmanı Mustafa Con ise Türk sağlık sektöründe dijitalleşmenin diğer sektörlere nazaran daha iyi seviyede olduğunu belirterek, "Sağlıkta yaşanan gelişmelere bakarak henüz 'dijital dönüşüm sağlandı' demek için çok erken. Çünkü sağlık alanında dijitalleşme yüzde 10 - 20 seviyelerinde." değerlendirmesini yaptı.

Con, sağlık sektöründe dijital dönüşümün önündeki engelleri, ciro kaygısı, kanunlara uyum ve kurumsal olarak dönüşüme kapalı olma diye sıraladı.

Türkiye'deki sağlık kurumlarının veri tabanları entegre ve bulut çözümlü yapıya evrilmesi beklentisine ilişkin ise Con, "Bu konuda Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) ile gelen kanunu anlama ve hasta tekilleştirilmesi için ortak bir amaca gitme ihtiyacı var. Ne yazıkki sadece Devletin çabası yeterli değil. Özel kurum ve özellikle hasta tarafında istek gerekli." diye konuştu.