Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İBB Florya Sosyal Tesislerinde yapılan etkinliğe, İstanbul Vali Yardımcıları Nihat Nalbant ve Ahmet Hamdi Usta, iş adamı Ethem Sancak, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halil Yücel, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Balta, Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr . Adnan Yüksel, AK Parti Sağlık Platformu Başkanı Eczacı Ali Murat Duman, İstanbul Sağlık-Der Şube Başkanı Musa Akan ile Sağlık Bilimleri, Üsküdar, Gelişim, Beykent, Yeni Yüzyıl ve Haliç üniversiteleri, Plato Meslek Yüksek Okulu, 112, Bakırköy 70. Yıl, Başer, Gökbora, İnci, Kağıthane, Tercih sağlık meslek liseleri, Güller Koleji ve İhlas Yurdu öğrencileri katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Sağlık-Der İstanbul Şube Başkanı Musa Akan, Suriye'den Filistin'e, Pakistan'dan Bosna'ya kadar birçok ülkedeki depremlerde, savaşlarda, mülteci kamplarında sağlık yardımlarında bulunduklarını söyledi. Dernek olarak Türkiye'de sağlık alanında birçok yeniliğe öncülük ettiklerini ifade eden Akan, "İstanbul il başkanlığımız tarafından geçen yıl İstanbul Sağlık Hizmetleri Raporu Çalıştayını düzenledik. Çalıştayda 24 konu başlığı altında İstanbul’un sağlık sorunları değerlendirildi. Alanında uzman 450 akademisyen katıldı. Akabinde İstanbul Sağlık Hizmetleri Raporunu çıkardık. Kitabımızı yurt içindeki sağlık yöneticilerine gönderiyoruz. Bu sene de Ekim ayında İstanbul Sağlık Hizmetleri Raporu Kongresi'ni, Aralık ayında Türkiye’de ilk kez düzenlenecek Sağlık Teknolojileri ve Tıbbi Yenilikler Fuarını yapacağız" diye konuştu.

Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr . Adnan Yüksel gecede gençlere "Tembellik lüksümüz yok. Az uyuyup çok çalışacağız. Dedikodu değil iş üreteceğiz. Bilim dünyası olarak ölü toprağını üstümüzden atmalı şaha kalkmalıyız. Sizlerden çok şey bekliyoruz, aklımızı başımıza almalı yarının mücadelesini bu günden vermeliyiz. Üniversitelerimiz dünyada sıralı üniversiteler arasına girmeli . Bilgi Müslümanın kaybedilmiş malıdır. Biz tarih yazmış milletiz. Yeniden tarih yazmaya gerek yok. Sadece çok çalışmalıyız" diye nasihatte bulundu.

AK Parti MKYK Üyesi, iş adamı Ethem Sancak da bilgi üretmenin önemine değindi. Sancak, "Batı'dan eksik değiliz. Sadece bilgi üretmek için çalışmalıyız. Sevdamız Türkiye ise eğilmeyeceksek dik duracaksak,tankımızı, arabamızı , ilacımızı, tıbbi cihazımızı kopya çekmeden bilgi üreterek yaparsak dik durabiliriz" dedi.