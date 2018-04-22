Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri’nde milyonlarca izleyicisi olan “The Dr. OZ Show” programının sunucusu Dr. Mehmet Öz, sağlıklı yaşamanın ipuçlarını verdi. TGRT Haber’de Aslıgül Atasagun Çebi’nin “Dün Bugün Yarın” programına katılan Öz “Zaman yönetimine inanmam. Zamanı değil, enerjinizi yönetin” dedi. İşte Öz’ün dikkat çeken tavsiyeleri...

Hasta olmak istemeyen insanlar iyi uyumalıdır. Uyku, bağışıklık sistemini devamlı destekler. Kadınlar 7 saat, erkekler ise 7,5 saat uyumalıdır. Çünkü, erkeklerin ihtiyaçları daha fazladır.

Bol bol C vitamini alın. Bazı bitki çaylarını kullanmak, genellikle fayda sağlayacaktır. Ayrıca isterseniz yeşil yapraklı sebzeler ve renkli meyveler de tüketebilirsiniz.

40 yaşındayken 20 yaşında gibi görünmeniz yerine 40 yaşında gerçekten iyi ve sağlıklı görünmenizi yeğlerim.

Dünyadaki en büyük salgın hastalık yalnızlıktır. Bunu bir doktor olarak da çözmek çok zor. Birçok kişi için toplumda insan olarak kabul görmek çok önemlidir. Eğer bir aileniz yoksa toplumları oluşturamazsınız. Aslında en iyi tedavi sevgidir. Sizin ve toplum arasındaki en iyi sözleşmeniz evliliktir.

Şeker konusunda çok endişeliyim. İşlenmiş şeker, beyninize kokain gibi bir etki yapar. Sizde daha fazla yeme isteği uyandırır.