Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soğuk havaların gelmesiyle özellikle çocuklarda grip ve buna bağlı oluşan öksürük sıklıkla görülmeye başlandı. Çocukların bağışıklık sisteminin daha zayıf olmasından dolayı soğuk algınlığı çocukları yetişkinlere göre daha fazla etkilemektedir.

Öksürük şurubu kullanmak istemiyorsanız öksürükten bir gecede bu doğal yöntem ile kurtulabilirsiniz.

Gerekli malzemeler:

1 çorba kaşığı zencefil tozu

Bal

Zeytinyağı

Un

Gazlıbez

Hazırlanışı:

Bal ile unu karıştırın. Zeytinyağı ve zencefili içerisine yavaş yavaş ekleyip tekrar karıştırın. Belli bir kıvama geldikten sonra oluşan karışımı peçeteye koyup tül ile sarın. Gögsünüze ve ya sırtınıza hazırladığınız karışımı gazlı bez ile yerleştirin.