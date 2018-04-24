Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Hareketsizliğin bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğini hatırlatan Prof. Dr. Cinel “Birden fazla sağlık problemi yaşayan yoğun bakım hastasının uzun süre hareketsiz kalması ve buna bağlı olarak bağışıklığının düşmesi bazı mikroorganizmaların sistemi ele geçirmesine zemin hazırlıyor. Vücut enfeksiyona cevap verirken bütün organların iflasına kadar giden sepsis ortaya çıkıyor” dedi. Yoğun bakımda el hijyeninin de son derece önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Cinel “Mikroplar, hastalar arasında tedavi veren sağlık personeli ve hasta yakınları aracılığı ile taşınıyor. Dokunmayı seven bir milletiz. Sağlamken birbirimize dokunmamızda mahzur yok fakat yoğun bakımda ya da hastanenin diğer bölümlerinde yatan hastaya dokunmamak gerekir. Çünkü mikroplar elle taşınıyor” diye konuştu.