Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Prof. Dr. Kesecioğlu “Benim çalıştığım Hollanda’da 100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı 6-7 civarında. Ancak orada ara bakım üniteleri olduğu için hasta fazla yatak işgal etmiyor. Ortalama yoğun bakımda kalış süresi 3,8 gün. Hasta, solunum ünitesinden ayrıldığı anda bir alt kademedeki servise geçiyor. Ayrıca fayda görmeyecek hastanın yoğun bakımda değil de diğer bölümlerde tedavi edilmesi gerekir. Hastanın hiçbir şekilde iyileşme umudu yoksa terminal dönemdeyse yoğun bakıma alınması, yalnızca yatağın lüzumsuz işgali değil, aynı zamanda hastaya eziyet vermeye sebep olur. Mesela Avrupa’nın birçok ülkesinde son günlerini yaşayan kanser hastası yoğun bakım ünitesinde değil ya palyatif bakım ünitesinde ya da evinde tedavi edilir. Zaten hastanın kendisi de son günlerini aletlere bağlı olarak değil, evinde ailesiyle geçirmek ister. Hekimlerin de iyileşmeyecek hasta için hasta yakınlarına yoğun bakımı bir ümit kapısı olarak göstermemesi gerekir” diye anlattı.