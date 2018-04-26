Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Sadece soğuğun yerini güneşe bırakmasının değil kestanenin yerini çileğe, ayvanın karpuza, portakalın kavuna, kerevizin de bayrağını semizotuna bırakıyor. Yaz denince sebze ve meyve bolluğunun geldiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, önümüzdeki günlerde bol bol soframıza gelecek olan meyvelerin faydalarını şöyle sıraladı:



Çilek: Berries grubundan olan çilek B, C ve K vitamini açısından oldukça zengindir.

Dut: Resveratrol bakımından zengin olan dut iyi bir antioksidandır.

KAVUN: Lif içeriği bakımından zengin olan kavun, kabızlık ile mücadele bakımından oldukça önemlidir.

Kayısı: Lif ve potasyum bakımından oldukça zengindir.

Kiraz: Antioksidan bakımından zengindir ayrıca vücuttan su atarak ödemi azaltır.