Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahar nezlesi de denilen alerji bahar aylarını kâbusa çeviriyor. Baharda havada uçuşan polenler sebebiyle ortaya çıkan bahar alerjilerinin etkilerini kişisel tedbirlerle azaltmanın mümkün olduğunu söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Güngör Ateş “Bahar alerjilerinden korunmada en önemli faktör polenlerle olan teması en aza indirecek tedbirlerdir. Bütün temas tedbirleri alınmasına rağmen şikâyetleri olanların uygun tıbbi tedaviyi almaları gerekir” diyerek, alınabilecek tedbirleri şöyle sıraladı:



¥ Sabahın erken saatleri polenlerin havada en fazla bulunduğu zamandır. Bu saatlerde, polene duyarlı kişilerin dışarı çıkmaması tavsiye edilir. Eğer çıkacaklarsa da maske takmaları gerekir.

¥ Dışarıda gözlük, başlık ve gerekli ise maske kullanılmalıdır. Eve gelindiğinde saçlar yıkanmalıdır.

¥ Dışardan eve gelindiğinde kıyafetler değiştirilmelidir.

¥ Bahar aylarında araba kullanırken camların kapalı olmasına özen gösterilmeli, hava değişiminin sağlanması için polen filtreli klima kullanılmalıdır.

¥ Ev içerisinde bitkiler varsa dışarı çıkarılmalıdır.

¥ Rüzgarlı havalarda ve sabah erken saatlerde evde camlar açılmamalıdır.

¥ Polenlerin yoğun olduğu zamanlarda açık havada egzersiz ve spordan kaçınılmalıdır.

¥ Evde ve ofiste polen tutan klimalar kullanılmalı, filtresi sık sık değiştirilmeli veya temizlenmelidir.

¥ Çim biçmekten kaçınılmalıdır.