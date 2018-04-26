Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Prof. Dr. Erdoğan “Bilimsel araştırmalar, bel ağrısı olup da hareketini sürdüren kişilerde basit ağrıların önemli ölçüde hafiflediğini, hareketsiz kalan kişilerde ise arttığın gösteriyor” dedi.



UYURKEN BİLE FITIK OLABİLİRSİNİZ

Yatakta uyurken yapılan ters bir hareketin bile bel fıtığı gelişmesine yol açabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Erdoğan “Omurgaların arasında bulunan diskler, yaşın ilerlemesine bağlı yıpranır. Aşırı yüklenme sonucu yırtıklar oluşabilir. Bunun için ağır birşeyler yapmak şart değildir. Yatakta uyurken dönme hareketi sırasında da olabilir. Disk çıkıntısı sinire basarak bacağa yayılan ağrıya sebep olur” dedi.



HER BEL AĞRISI FITIK DEĞİL

Her bel ağrısının bel fıtığı olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Erdoğan “Bacak da ağrıyorsa o tarafta bel ağrısı daha fazladır. Bu ağrı, bel fıtığının belirtisi olabilir. Uyuşukluk ve güçten düşme çok sık ortaya çıkmasa bile sinire olan baskının fazla olduğunun işaretidir. Karıncalanma, bacağın genellikle alt kısmında ve ayakta oluyorsa, fıtık ihtimali vardır” diye anlattı.