Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KOAH ağırlaştıkça zatürre riskinin arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Kılınç “Zatürreyi ne kadar iyi tedavi ederseniz edin, akciğer hasarlı olduğu için KOAH hastaları için daha büyük bir hayati tehlike oluşturur” dedi. Kalp yetmezliği, astım ve bronşit gibi hastalıklarda olduğu gibi, KOAH hastalarının aşı olması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Kılınç “KOAH hastalarının hem zatürre hem de grip aşısını yaptırmaları gerekir. Son iki yıldır kurumlarda, aile sağlığı merkezlerinde KOAH’lı hastalar ya da hiçbir hastalığı olmamasına rağmen 65 yaş üstü kişiler ücretsiz olarak aşılanabiliyor” diye anlattı.