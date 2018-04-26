Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemizde daha çok akraba evliliklerinden kaynaklanan ve genetik geçiş gösteren Primer İmmün Yetmezlik (PİY) sendromunun toplumun gizli kalmış sağlık problemlerinden biri olduğunu söyleyen Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatrik İmmünoloji Ünitesi’nden Prof. Dr. İlhan Tezcan, ülkemizde bu hastalıkla mücadele eden 10 bin çocuk olduğunu söyledi. PİY’in 300 hastalığı içinde barındırdığına işaret eden Prof. Dr. Tezcan “Sağlık sisteminde de bu hastalığın tanınması ile ilgili sıkıntılar var. Hastalık ortalama 12,4 yılda teşhis edilebiliyor. Yılda 6 ve daha fazla ateşli hastalık, 2 ve daha fazla orta kulak iltihabı, tekrarlayan menenjitler, akciğer enfeksiyonları ve gelişme geriliği doğuştan immün yetmezlik habercisi olabilir” dedi.