Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Son yıllarda ülkemizde, dünyada da ses getiren önemli işler yapılıyor. Sağlıkta ülkemizi dünya ligine taşıyan kurumlardan biri de Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi. Karaciğer naklinde Avrupa’da birinci dünyada ikinci sırada yer alan merkez, kornea naklinde de sınırları zorluyor. İlk kornea naklini 2013 yılı Kasım ayında yapan merkezde bu güne kadar 300 nakil gerçekleştirildi. Bir başka önemli nokta, 4 yıla bölündüğünde neredeyse rekor sayıya ulaşan korneaların yüzde 90’ının merkezden çıkarılmış olması. Ülkemizdeki az sayıdaki “göz bankalarından” biri de Turgut Özal Tıp Merkezinde bulunuyor. Kadavradan organ bağışının yetersiz olduğu ülkemizde kornea nakli çok sınırlı sayıda yerde yapılabiliyor.



YURT DIŞINA GİTMEYE GEREK YOK

Geçirilen travmalar, enfeksiyonlar ve görme kaybına yol açan hastalıklar yüzünden ülkemizde ve dünyada her yıl binlerce kişinin ışığını kaybettiğini söyleyen İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tongabay Cumurcu, kornea naklinin körlüğün tedavisindeki tek yöntem olduğunu bildirdi. Diğer organ nakilleri gibi kornea naklinin de ülkemizde başarılı şekilde yapılabildiğini söyleyen Prof. Dr. Cumurcu “Mağdur hastalarımızın çareyi diğer büyük şehirlerde ve yurt dışında aramalarına gerek yok. Nakledilen korneaların neredeyse tamamı bizim merkezimizden çıkarıldı. Bu da organ naklinde önemli bir nokta” dedi.

Göz bankamız gururumuz

Korneanın sadece çeşitli sebeplerden dolayı hayatını kaybetmiş kişilerden alındığını söyleyen Prof. Dr. Tongabay Cumurcu “Merkez bünyesinde 7 gün 24 saat hizmet veren bir göz bankamız var. Bu merkezde kornea dokusunu kadavradan alıyoruz, uygun besleyici ortamlarda saklıyoruz, alınan dokunun nakle uygun olup olmadığını belirliyoruz ve doku nakli yapılacak merkezlere ulaştırıyoruz. Korneaların kullanılabilmesi için kişinin ölüm sebebinin bilinmesi gerekir. Nakil yapılacak kişiye herhangi bir hastalık geçmemesi için vericinin kanında AIDS, bulaşıcı hepatit ve frengi gibi hastalıklara yol açan mikroorganizmaların varlığı araştırılır” dedi.



DOKU 10 GÜN BEKLEYEBİLİYOR

Kornea damarsız bir doku olduğu için kan grubu uyumunun şart olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Cumurcu, ideal naklin ölümden sonraki ilk 12 saat içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek “Bugün gelişen teknoloji ve uygun doku saklama yöntemleri ile saklanabiliyor. Kadavradan sadece kornea dokusu yani gözün önündeki yaklaşık 15 mm çapında, 0,6 mm kalınlığındaki şeffaf tabaka tabakayı alıyoruz. Yani gözün tümünün alınması gerekmiyor. Kadavrada görünen bir değişikliğe yol açmıyor. Kadavradan alınan ve özel besleyici solüsyonlarda (kornea saklama solüsyonu) saklanan korneaların, ideal olarak 10 gün içinde bekleyen hastalara nakledilir” diye anlattı.

SAĞLIKTA BÖLGENİN REFERANS MERKEZİ OLDU

Karaciğer nakli, ince bağırsak nakli, göz kornea nakli, pankreas nakli ve kanser tedavisinde başarılı olan Turgut Özal Tıp Merkezinde çok sayıda yabancı uyruklu hastaya da hizmet veriliyor. Turgut Özal Tıp Merkezinin sağlıkta bölgenin ve Türkiye’nin referans merkezi, sağlık turizminde ise cazibe merkezi hâline geldiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay “Hastalarımızın yüzde 42’si Malatya dışından geliyor. Sağlık turizmine katkıları sebebiyle Sağlık Bakanlığından Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alan üç devlet üniversitesinden biriyiz” dedi.



PANKREAS NAKLİ YAKINDA

Ülkemizin karaciğer nakil merkezi olan Turgut Özal Tıp Merkezinde 2018 yılı Nisan ayı itibariyle 2174 nakil gerçekleştirildiğini hatırlatan Prof. Dr. Kızılay “Kemik iliği ve kök hücre naklinde ülkemizde ilk üçte yer alıyoruz. Pankreas nakli için de hazırlıklar tamamlandı. İnşaatı devam eden Onkoloji Hastanesi ile karaciğer gibi kanserde de Türkiye’nin önemli tedavi merkezi olacağız” diye konuştu.