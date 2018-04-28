Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Az uykunun açlık hormonu olan leptin seviyesini düşürdüğünü söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Diyetisyen Dr. Müge Arslan leptin hormon seviyesinin düşüşünün potansiyel iştah artışı ile kilo alımına katkıda bulunduğuna dikkat çekerek, öğrenciler ve vardiyalı gece işlerinde çalışanlara ikazda bulundu.

Son yıllarda yapılan çalışmaların kısa uyku süresinin, obezite, hipertansiyon, diyabet, kardiyovasküler hastalık ve bütün sebeplere bağlı mortalite yani ölüm riski arasında ilişki olduğunu gösterdiğine dikkat çeken Arslan “Çalışmalar,uyku düzenindeki aksaklıkların leptin hormon seviyesini düşürdüğü ve potansiyel iştah artışı ile kilo alımına sebep olduğu rapor edilmiştir” dedi.