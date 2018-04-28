Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumunun 2017 yılı ölüm nedeni istatistiklerine göre, Türkiye’de geçen yıl 226 bin 166’sı erkek, 190 bin 657’si kadın olmak üzere, 416 bin 881 ölüm vakası gerçekleşti. Ölümlere sebep olan hastalıkların başında, yaklaşık yüzde 40 ile dolaşım sistemi hastalıkları geldi.

Geçen yıl 83 bin 224 kadın ile 82 bin 99 erkek, çeşitli kalp ve beyin damar hastalıklarını kapsayan dolaşım sistemi rahatsızlıkları yüzünden hayatını kaybetti. Bu yüzden hayatını kaybeden kadınların oranı yüzde 43,6, erkeklerin oranı da yüzde 36,3 oldu.

Kadınların yüzde 48’i (91 bin 582) iskemik kalp hastalığı, kalp yetmezliği gibi çeşitli kalp rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybederken, erkeklerde bu oran yüzde 26,3 olarak belirlendi.

En fazla ölüme sebep olan hastalıklarda ikinci sırayı “iyi ve kötü huylu tümörler” aldı. Bu nedenle hayatını kaybedenlerin yüzde 64,6’sını erkekler, yüzde 35,4’ünü kadınlar oluşturdu. Geçen yıl her 4 erkekten biri (yüzde 23,3) kötü huylu tümörler nedeniyle hayata veda ederken, bu oran kadınlarda yüzde 15,2 oldu. AA