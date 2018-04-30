Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Ege Üniversitesi (EÜ) Fen Fakültesindeki bilim insanları, milyonlarca kanser hastasına umut olabilmek için kolları sıvadı. Ekip, pelemir bitkisinin sadece Türkiye’de yetişen iki türünde kanser tedavisinde kullanılan saponin cinsi bileşiklere rastladı. Üniversiteden yapılan açıklamada bu bileşiklerin ilaçlardan daha aktif olduğu ifade edildi. Yaklaşık 30 yıldır bitkiler üzerinde çalışma yürüttüklerini söyleyen Fakülte Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süheyla Kırmızıgül “Son yıllarda heyecan verici laboratuvar sonuçlarıyla karşılaştık. Pelemirin 2 türündeki bileşiğin akciğer kanser hücresine ve ilave olarak bazı kanser türlerine karşı kullanılan ilaçtan daha aktif olduğunu gördük. Hedefimiz insanlığa hizmet adına güzel sonuçlar alabilmek” dedi. Doç. Dr. Nazlı Sarıkahya ise “Sadece akciğer değil, prostat, meme kanser hücrelerinde de iki kat daha aktif sonuçlar elde ediliyor. Bundan sonraki aşama oldukça uzun tabiî ama asıl hedefimiz yüzde 100 yerli ilaç üretilmesi. Tamamen Türkiye’de yetişen ve Türk bilim insanlarının literatüre kazandırdığı bir bitkiden bu ilacı elde edebilmek” diye konuştu.