Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Kanser hastalarının en çok üzerinde durdukları konunun “şekeri tamamen beslenmeden çıkarmak” olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Özyiğit “Herkesin olduğu gibi kanser hastasının da şekere ihtiyacı vardır. Bu sebeple bal, pekmez, meyve şekeri gibi şekerlerin makul ölçülerde tüketilmesi gerekir. Tüketilmemesi gereken glikoz şurubundan yapılan tatlılardır. Şeker tüketimi kanserin tuttuğu organa göre de değişebilir. Obez hastalarda kilo vermesi için şekeri kısıtlayabiliriz ancak mide, bağırsak, gırtlak kanseri gibi kanserlerde hasta zaten düzgün beslenemez. Gücünü kaybeder. Bu yüzden tabii şeker, bu hastalarda enerji kaynağı olur. Mesela sütlü dondurma bizim hastalarımıza tavsiye ettiğimiz bir tatlıdır” dedi.