Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Ancak susması ve oyalanması için küçük yaştaki çocukların eline verilen tabletlerin de radyasyon kaynağı olduğunu belirten Prof. Dr. Kaytan “Çocukların uzun süre tabletle oynaması birçok farklı zararının yanında kanser riskini artırması açısından da önem taşıyor. Anneler babalar, onlarla ilgilenmek yerine çocukların eline tablet vererek sustururken ve onları teknoloji bağımlısı hâline getirirken kanser riskini de artırdığınızı unutmayın” dedi. Prof. Dr. Kaytan günümüzde çocukları tabletlerden uzak tutmanın mümkün olmadığını ancak, direkt temas yerine bir masa üzerine bırakarak oynamalarının riski biraz daha azaltabileceğini hatırlattı.