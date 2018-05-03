Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Ülkemizde aşı karşıtlarının sayısının giderek artması, aşı sayesinde toplumdan temizlenen çocukluk çağı hastalıklarının yeniden ortaya çıkma tehlikesini gündeme getirdi. Aşı reddi yüzünden salgın hastalıkların başlayabileceğini söyleyen İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Şule Güçlü Şakrak “Aşı reddinin yaygın olduğu Avrupa ülkelerinde çocukluk çağı aşıları ile engellenebilen hastalıklar salgınlar hâlinde görülmeye başladı. Ülkemizde de Akdeniz Üniversitesinde kızamık alarmı verildi. Geçmişte çocukları sakat bırakan çocuk felci gibi hastalıkları aşılama sayesinde artık görmüyoruz. Ancak yakın bir gelecekte tekrar ortaya çıkabilir. Bu durumda aşının en büyük düşmanı yine aşı oldu…” dedi.



INSTAGRAM VE FACEBOOK’tan BULAŞIYOR

KKTC’de gerçekleştirilen 5. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi’nde konuşan Dr. Şule Güçlü Şakrak, aşı karşıtlığının geçmiş yıllarda da olduğunu ancak son yıllarda teknolojik gelişmeye paralel olarak yaygınlaşan sosyal medya sayesinde bir virüs gibi topluma dağıldığını belirterek “Facebook, instagram gibi sosyal medya mecralarından seslerini duyuran aşı karşıtları, hiçbir bilimsel kanıta dayanmayan, kişisel kararlarını paylaşırken toplumu da yanlış yönlendiriyorlar. Hiçbir anne baba çocuğunun ömür boyu sakat kalmasına ya da ölümüne sebep olacak bir kararı almamalıdır” dedi. Dr. Aşı karşıtlarının bir bölümünün entelektüel seviyelerinin yüksek olduğunu ve aşılamayı kişisel tercih olarak reddettiklerini belirterek “Çocuklarına aşılarını yaptıran aileler kendilerinin güvende olduğunu düşünüyor. Ancak aşılanmasına rağmen bağışıklık kazanamayan küçük gruplar olabilir. Çünkü aşının koruması her zaman yüzde 100 değil. Bu çocuklar, aşılanmayan çocuklardan bulaşan mikroplar yüzünden hastalanabilir. Aşı toplumsal bağışıklamayı da sağlar. Aşı reddi bu bağışıklama zincirini de kırarak suçsuz çocukların hastalanmasına ve sakat kalmasına sebep oluyor” dedi.

AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU ELDEN GİDİYOR

Dünya Sağlık Örgütü 2013 karma aşı oranlarının uluslararası karşılaştırmasına göre Türkiye aşılamada Avrupa şampiyonu. Karma aşı uygulamasında dünya ortalaması yüzde 83, Avrupa bölgesi yüzde 94 iken Türkiye’de bu oran yüzde 97 olarak bulunmuş. Bu oranın büyük bir başarı olduğunu hatırlatan Dr. Demir “Amacımız bu oranı 100’e çıkmaktı. Fakat şu anda oranlarda gerileme var. Hâlihazırda son 1 yıl içinde 26 bin aile aşılamayı reddetti” dedi.

Otizmle aşı arasında ilişki yok

Aşı karşıtlarının bilimsel ispatı olmayan iddialarla, sosyal medyada kendilerine yer edinmeye çalıştıklarını söyleyen Dr. Şule Güçlü Şakrak, aşıya endişeyle yaklaşanlar için şu bilgileri verdi:

¥ Ülkemizdeki aşıların içinde civa bulunmuyor.

¥ Geçmişte aşıların içinde çoklu doz uygulamalarında yer alan civa etil civa olup, vücutta birikmemiyordu. Alınan bu civa dozu çoğu gıdanın içinde çok daha yüksek oranlarda bulunuyor.

¥ Aşılar ile otizm arasında bir ilişki olmadığı

ispatlandı..

¥ Kızamık aşısı ve otizm ilişkisi ile ilgili iddiayı ortaya atan Dr. Wakefield’in bu çalışması Lancet dergisinden geri çekilmiş ve bu kişinin hekimlik faaliyetleri durdurulmuştur.

AŞI MECBURİ OLMALI

Aile hekimlerinin aşı karşıtlığından tedirgin olduklarını, her platformda bilim çerçevesinde halkı bilgilendirmeye çalıştıklarını ifade eden Dr. Demir “Biz, aşı zorunluluğu ile ilgili kanun talep ediyoruz. Bir kanun çıkarılmalı ve daha önce çiçek hastalığında olduğu gibi şu an gündemde olan ölümcül hastalıklar için ve bebeklerin korunması için belli aşılar mecburi hâle getirilmeli” diye konuştu.