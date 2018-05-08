Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Tıp dünyasının son yıllarda tedavi alanında elindeki en büyük kozlarından biri olan “kök hücre”bel ağrısı çeken hastaların da umudu oldu. İlaç ve fizik tedavisinden sonuç alamayan hastalara uygulanan bu yöntem, bel ağrısının asıl sorumlusu olan “disk dejenerasyonu”nu tamir etmesi sayesinde hem ağrının tamamen ortadan kalkmasını sağlıyor, hem de ilerleyen zamanda ağrının yeniden tekrarlamasının önüne geçiyor. Üstelik hastanın kendi kök hücreleri kullanıldığı için yan etkiler de görülmüyor.

HASARLI DİSK TAMİR EDİLİYOR

Toplumda her 100 yetişkinden 60-80’inde görülen bel ağrısı iş ve sosyal hayatı altüst edebilecek kadar şiddetli seyredebilen önemli bir sağlık problemi. Dünyada baş ağrısından sonra 2. sıklıkta görülen bel ağrısının sebeplerinden biri de omurlar arasındaki “diskin dejenerasyonu”. Diskteki dejenerasyonu tamir etmeye yönelik bir metot olmadığı için tedaviye rağmen ilerleyen yıllarda ağrı tekrarlayabiliyor. Sevindiren haber ise kök hücre tedavisinin artık bel ağrılarında da uygulanabilmesi ve bu usulden oldukça başarılı sonuçlar alınması. Tedavinin etkili olmasındaki en önemli faktörün “otolog kök hücre” adı verilen ve hastanın kendisinden alınan kök hücrelerin bel ağrısının asıl sorumlusu olan disk dejenerasyonu tamir etmesi olduğunu söyleyen Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Özyalçın “İlerleyen yaş, travmalar, aşırı kilo ve hareketsizlik sebeplerle omurgamızdaki süspansiyon görevi gören diskler yıpranır. Bu yıpranma sonucu disklerdeki canlı hücrelerin sayısı ve esneklik azalır, su oranı düşer ve yırtılmalar oluşur. İlaç, fizik tedavi veya ameliyat gibi yöntemlerle bel ağrısını tedavi etmeye çalışıyoruz. Ancak problemin kaynağı olan diskteki yıpranma devam ettiği için zamanla ağrı problemi nüks eder” dedi.

AMELİYAT OLAMAYACAKSA

Bu tedavinin ameliyat gerektiren durumlarda kesinlikle uygulanmaması gerektiği uyarısında bulunan Prof. Dr. Özyalçın “Çünkü ameliyat gerektiren hastalarda sinirler etkilendiği için ameliyatla sinir baskısını bir an önce ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu sebeple diğer tedavilerle zaman kaybedilmemesi gerekiyor. Prof. Dr. Özyalçın, bel ağrısında ilaç ve fizik tedaviden sonuç alınamadığında hastalara kök hücre transferini tavsiye ettiklerini belirterek “Bu yöntem için uygun olan hastalar sadece bel ağrısı olan ve bel MR’larında disk bozulması tespit edilen hastalardır” diye açıkladı..

Sekiz haftada iyileşme

Hastanın kendisinden alınan kök hücrelerin tekrar geri verilmesi ile bel ağrısının tedavi edilebildiğini belirten Prof. Dr. Özyalçın “Ameliyathanede, skopi denilen röntgen cihazı eşliğinde gerçekleştirilen “kök hücre transplantasyonu” tedavisinde hücrelerin sayısal olarak en fazla bulundukları göbek yağlarından faydalanılıyor. Küçük bir liposuction işlemiyle göbek bölgesinden alınan yağ hücreleri özel işlemlerden geçirildikten sonra sorunlu diskin içine enjekte ediliyor. Hasta aynı gün taburcu olabiliyor ve 4. günden itibaren günlük hayatına dönmeye başlıyor. Kök hücreler 6-8 hafta gibi bir süre içerisinde problemli disk içerisinde yenilenme ve onarım sağlayarak anüler yırtıkları ile disk dejenerasyonunu büyük oranda onarıyorlar” dedi.