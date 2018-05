Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Yazın en lezzetli habercisi yeşil erik artık sofralarda hızla yerini almaya başladı. Yeşil eriğin C vitamini, çözünebilir lif, potasyum, A vitamini ve fosfor yönünden zengin bir besin olduğunu söyleyen Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, eriğin faydalarını şöyle sıraladı:

¥ Sitrik asit, vücuttaki laktik asidi etkisiz hâle getirebilir, bu sayede yorgunluğu önler.

¥ Yoğurt, ayran, peynir gibi süt ürünleri ile tüketilmesi hâlinde kalsiyum emilimini artırır, diş ve kemik sağlığını destekler.

¥ Yumurta, et, balık, hindi gibi protein ağırlıklı besinlerle birlikte tüketildiğinde bu besinlerin asit etkisini azaltır ve nötralizasyonu destekler. Bu sayede metabolizma da destekleneceğinden kilo verme süreçlerini olumlu etkiler.

¥ Uygun bir kalsiyum/fosfor oranına sahiptir. Üstelik kalsiyum emilimini artıran maddeler de içerdiği için; çocuk ve yaşlı beslenmesinde yer alması gereken örnek bir besindir.

¥ Çözünebilir lif açısından zengin bir besindir. Bu sayede hem sindirimi kolaylaştırır hem de kabızlık problemini önlemeye ve çözmeye yardımcıdır.

¥ Düzenli kütür kütür yeşil erik yemek diş etlerini güçlendirir.

¥ Yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.